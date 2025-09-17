Cina | Shanghai mira a raggruppare 1.000 aziende di IA
La Pudong New Area di Shanghai, prima zona pilota per l’innovazione nell’intelligenza artificiale (IA) della Cina, ieri ha inaugurato la cittadina dell’innovazione dell’IA a Zhangjiang, con l’obiettivo di raggruppare 1.000 nuove imprese di IA entro il 2030, puntando a raggiungere una dimensione industriale di 100 miliardi di yuan (circa 14,08 miliardi di dollari) e creando un polo di innovazione di IA influente a livello globale. Situata nel cuore della citta’ scientifica di Zhangjiang, questa cittadina di 2 chilometri quadrati integra ricerca e sviluppo, ecologia, applicazioni e spazi abitativi. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
