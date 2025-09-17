Cina-Italia | atlete gareggiano a Billie Jean King Cup Finals

In questa notizia si parla di: cina - italia

Italia-Cina oggi in tv, Billie Jean King Cup 2025: orari singolari e doppio, programma, streaming

Dove vedere in tv Italia-Cina, Nations League volley 2025: orario, programma, streaming

Italia-Cina: lo splendore delle luci, la bellezza condivisa

Bjk Cup, Paolini e Cocciaretto non sbagliano. L'Italia batte la Cina e vola in semifinale

Cina-Italia: giovani ridanno vita ad antiche mura con design creativi #rassegnastampa #PoliTO

Diamond League Xiamen 2025: programma, italiani in gara, dove vedere in diretta tv e streaming · Atletica; LIVE Tuffi, Mondiali 2025 in DIRETTA: rimpianto Italia nei 3 metri sincro maschile. Oro della Cina anche nella piattaforma da 10 metri femminile!; Mondiali di nuoto, il programma: Ceccon e Quadarella in finale, orari e dove vederle.

DIRETTA/ Italia Cina (risultato finale 13-11): il Setterosa è ai quarti! (Mondiali pallanuoto 2025 17 luglio) - 11: il Setterosa è ai quarti di finale dei Mondiali pallanuoto 2025, playoff complicato ma superato.

Mondiali di pallanuoto, gli spari e la fuga delle atlete in piscina per salvarsi: partita sospesa e tentata rapina. Il video - Mentre le giocatrici di Cina e Canada si stavano sfidando si è sentito un primo sparo che è ...