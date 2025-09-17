Cina | Guangdong primo cucciolo allattato artificialmente cresce in salute

Wowo, il primo cucciolo di tricheco del Pacifico allattato artificialmente in Cina, ha appena compiuto 100 giorni. Grazie al successo dell’allattamento artificiale, il cucciolo, nato fragile, e’ cresciuto in salute al Chimelong Ocean Kingdom nel Guangdong, in Cina. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https:www.agenzianova.coma652156965215692025-09-17cina-guangdong-primo-cucciolo-allattato-artificialmente-cresce-in-salute Agenzia Xinhua. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

