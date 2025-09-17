Cina | Dalian cerimonia apertura FISU University World Cup Football
Degli artisti si esibiscono durante la cerimonia di apertura della FISU University World Cup Football 2025 nello stadio di Suoyuwan a Dalian, nella provincia nord-orientale cinese del Liaoning, oggi 17 settembre 2025. Una delegazione della Beijing Normal University della Cina sfila durante la cerimonia di apertura della FISU University World Cup Football 2025 nello stadio di Suoyuwan a Dalian, nella provincia nord-orientale cinese del Liaoning, oggi 17 settembre 2025. Degli spettatori esultano prima della cerimonia di apertura della FISU University World Cup Football 2025 nello stadio di Suoyuwan a Dalian, nella provincia nord-orientale cinese del Liaoning, oggi 17 settembre 2025. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
In questa notizia si parla di: cina - dalian
Cina: rara apparizione di orche al largo della costa di Dalian
Cina: Liaoning, Dalian ospita Citizen Science Summit in Astronomy
Flamma fa il bis in Cina, inaugurato il nuovo impianto di Dalian: “Investimenti per 200 milioni in 5 anni in tutto il mondo”
La scoperta firmata Units e Dalian Institute: all’origine una collaborazione nata grazie ai fondi di Roma. - facebook.com Vai su Facebook
Flamma raddoppia la produzione in Cina: «Progetti anche in Italia»; L’Under 14 in Cina per la Chongqing Ravenna Top Cup; Cina: Dalian, cerimonia apertura FISU University World Cup Football.
Cina: Dalian, cerimonia apertura FISU University World Cup Football - Degli artisti si esibiscono durante la cerimonia di apertura della FISU University World Cup Football 2025 nello stadio di Suoyuwan a Dalian, nella ... Come scrive romadailynews.it