La Cina ha eliminato circa 628.000 tonnellate di sostanze che riducono lo strato di ozono (ODS) nella produzione e nell'uso, pari a oltre la meta' del totale che e' stato eliminato dai Paesi in via di sviluppo fino ad oggi, ha dichiarato ieri il vice ministro dell'Ecologia e dell'Ambiente Yu Huiwen. Yu ha formulato queste osservazioni in occasione di una conferenza tenutasi a Pechino per celebrare il 40mo anniversario della Convenzione di Vienna per la protezione dello strato di ozono e la Giornata internazionale per la preservazione dello strato di ozono. Da quando la convenzione e' stata firmata 40 anni fa, la comunita' internazionale si e' unita e ha collaborato sulla base del principio delle responsabilita' comuni ma differenziate per eliminare queste sostanze, promuovendo il recupero dello strato di ozono e lo sviluppo industriale verde e a basse emissioni di carbonio, ha affermato Yu.

© Romadailynews.it - Cina: contribuisce in modo significativo a recupero di strato d’ozono