Cina | aumenta numero bici grazie ad ascesa di viaggi a basse emissioni

Il numero di biciclette possedute in Cina ha superato i 200 milioni, con ulteriori 380 milioni di veicoli a due ruote elettrici in uso, favorendo gli spostamenti a basse emissioni di carbonio, hanno mostrato oggi i dati della China Bicycle Association. Gli abitanti delle citta' cinesi utilizzano biciclette o e-bike per circa 30 spostamenti su 100 che compiono, secondo l'associazione. Questi dati indicano un cambiamento in Cina, dove la crescente consapevolezza ambientale sta spingendo un numero sempre maggiore di pendolari a optare per alternative a basse emissioni di carbonio su due ruote. Secondo le stime dell'associazione, gli spostamenti su due ruote riducono le emissioni di carbonio in Cina di circa 10.

