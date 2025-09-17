Cina | Anhui progetto di trasmissione corrente continua ±800 kV

Una foto, scattata da un drone ieri 16 settembre 2025, mostra alcuni operai impegnati nella posa dei cavi conduttori per il progetto Gansu-Zhejiang di trasmissione di corrente continua ad altissima tensione (UHV) ± 800 kV nella contea di Nanling, a Wuhu, nella provincia orientale cinese dell’ Anhui . La sezione dell’Anhui di questo progetto, che collega la provincia nord-occidentale cinese del Gansu con la provincia orientale cinese dello Zhejiang, e’ recentemente entrata nella fase di posa dei cavi conduttori. La linea elettrica, lunga 2.370 chilometri, parte da Wuwei, nel Gansu, e termina a Shaoxing, nello Zhejiang. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

