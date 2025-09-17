Cina | 100 mld metri cubi di produzione complessiva in maggior base gas di scisto

La piu’ grande base di produzione di gas di scisto della Cina, nel bacino meridionale del Sichuan, nella provincia sud-occidentale cinese del Sichuan, ha raggiunto una produzione complessiva superiore a 100 miliardi di metri cubi, diventando il primo giacimento di gas di scisto del Paese a raggiungere questo traguardo. Nonostante le complesse condizioni geologiche, tra cui lo scavo profondo e gli strati sottili, la PetroChina Southwest Oil and Gasfield Company e i suoi partner hanno sviluppato tecnologie chiave come la modellazione geologica 3D, la perforazione ottimizzata e la fratturazione di precisione, consentendo un’estrazione efficiente da riserve difficili. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

