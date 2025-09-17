Ciclovia Adriatica da realizzare nel lungomare di Marina in tre mesi | serve una deroga
Montemarciano (Ancona), 17 settembre 2025.- Corsa contro il tempo per realizzare la ciclovia Adriatica sul lungomare di Marina i cui lavori non possono coesistere con quelli per il ripascimento che partiranno nei prossimi giorni. Ammontano a 3,5 milioni di euro i fondi statali assegnati dalla Regione Marche al Comune di Montemarciano, per realizzarla ma i tempi sono strettissimi, come evidenzia il sindaco Maurizio Grilli. I lavori non potranno partire prima di aprile del 2026 e dovranno completarsi in appena tre mesi. Si punta ad una deroga. Non mancano le incognite sul possibile esito del cantiere. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
