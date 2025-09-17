Ciclista finisce contro un' auto | 28enne in ospedale
Ha 28 anni la persona trasferita in codice 2 (giallo) all'ospedale di Sansepolcro. Alle 18.36 di oggi, 17 settembre, il personale dell'emergenza urgenza della Asl Toscana sud est è stato attivato per prestare soccorso a un ciclista rimasto coinvolto in uno scontro con una vettura. L'episodio è. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
