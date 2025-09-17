Ciclismo Elite ed Under 23 | l’edizione numero 84 Spettacolo alla Coppa Ciuffenna Davanti a tutti c’è il russo Savekin

LORO CIUFFENNA Parla russo la Coppa Ciuffenna, la classica del Valdarno riservata ad Elite ed Under 23. A sfrecciare per primo sotto il traguardo infatti è stato il russo Ilia Savekin, in forza alla spagnola Baixa Tortosa, che si è imposto con una prova di forza nel finale. Una corsa diventata un appuntamento fisso per il ciclismo che ha saputo regalare grande spettacolo lungo le strade del Valdarno in quella che era l’edizione numero 84 della Coppa Ciuffenna. Una gara che a dire il vero potrebbe annoverare alle spalle qualcosa come 97 edizione se si considera la storica Coppa Antica. Passione, emozioni e spettacolo nell’appuntamento curato in ogni minimo dettaglio della Lorese, la società presieduta da Luciano Gambini. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Ciclismo Elite ed Under 23: l’edizione numero 84. Spettacolo alla Coppa Ciuffenna. Davanti a tutti c’è il russo Savekin

In questa notizia si parla di: ciclismo - elite

Ciclismo donne élite. Cristina Tonetti alza le braccia al cielo:: "Dedico questa vittoria a papà Gianluca»

Ciclismo, Italia con il contingente massimo tra gli Elite ai Mondiali 2025 in Ruanda

Ciclismo elite under 23: Il percorso prevede tre giri da 26 chiometri. sono 112 gli iscritti al tradizionale appuntamento. Rossi, Milesi, Donati e Innocenti tra i favoriti della corsa sul circuito di Cesa

Appuntamento con una classica del ciclismo Elite e Under 23. Domani, martedì 16 settembre, a Loro Ciuffenna si correrà la tradizionale Coppa Ciuffenna. La manifestazione è giunta all'84esima edizione, che sarebbero addirittura 97 se si considera la coppa - facebook.com Vai su Facebook

Ciclismo Elite ed Under 23: l’edizione numero 84. Spettacolo alla Coppa Ciuffenna. Davanti a tutti c’è il russo Savekin; Presentato il Giro del Friuli VG per Elite e U23; Quando iniziano i Mondiali di ciclismo 2025? Orari giornalieri, dove vederli in tv e streaming.

Martedì la “Coppa Ciuffenna, appuntamento al quale gli appassionati non possono mancare - Appuntamento martedì con il grande ciclismo a Loro con la “Coppa Ciuffenna“, classica che vede in gara atleti elite e under 23 che si corre in occasione della festa del Perdono e che quest’anno è all ... Secondo valdarnopost.it

VENERDI' A CITTADELLA LA PRESENTAZIONE DELL'ALTA PADOVANA TOUR - Appuntamento con il grande sport venerdì 12 settembre, con inizio alle ore 20, nella cornice della ”Osteria Al Portego” di Pozzetto di Cittadella in occasione della conferenza di presentazione" della ... Si legge su tuttobiciweb.it