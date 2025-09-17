Ciclismo Edizione memorabile del ’Buffoni’ Del Giudice | Una raffica di ringraziamenti

Il 56° Trofeo Buffoni è andato agli archivi con una promozione a pieni voti. "A due giorni dalla corsa non faccio che ricevere telefonate di ringraziamento ma anche di complimenti da parte di tutti i team e degli addetti ai lavori – ci racconta il presidente Fabio Del Giudice –. Avevo già avuto la sensazione che fosse andato tutto bene nell’immediato dopo gara ma la conferma l’ho avuta nel tavolo tecnico finale che facciamo coi commissari dell’Uci. Il presidente francese Morgan Garnier e gli altri componenti hanno avuto parole di elogio per il rapporto di collaborazione mostrato dalla nostra organizzazione nei loro confronti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

