La Premier non strapperà Orsolini alla Serie A. Il Bologna rinnova il contratto del suo gioiello, aumentandogli l’ingaggio. Viste le gare della prima giornata della fase campionato di Champions League ancora in corso, la Serie A continua a restare in stand-by prima di riprendersi la scena venerdì sera con l’anticipo tra Lecce e Cagliari che aprirà il quadro della quarta giornata di campionato. Appuntamento, quello dello Stadio Via del Mare, al quale farà subito seguito, alle 15.00 di sabato, la sfida tra Bologna e Genoa in programma allo Stadio Renato Dell’Ara. Gara, questa, che per i rossoblù padroni di casa precederà l’ esordio in Europa League di giovedì prossimo sul campo dell’Aston Villa. 🔗 Leggi su Rompipallone.it

Ciao Premier, Orsolini resta in Serie A: ingaggio da top player