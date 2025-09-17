Ciao io devo andare via Sorpresa in tv il conduttore lascia dopo 21 anni | Restano i ricordi

Dopo oltre vent’anni volta pagina. Il giornalista, conduttore tv ed ex cestista ha annunciato il suo addio all’emittente con cui aveva iniziato la sua carriera nel 2004 e che lo ha visto diventare una delle voci più riconoscibili del basket in Italia. Una decisione che segna la fine di un capitolo importante ma che, allo stesso tempo, apre subito le porte a una nuova sfida: quella alla guida della redazione di LBATV, la piattaforma OTT della Lega Basket Serie A che trasmette l’intero campionato italiano. Alessandro Mamoli ha affidato ai social il suo saluto a Sky, pubblicando alcune foto che lo ritraggono da solo, accanto a Federico Buffa e insieme ad altri protagonisti del mondo cestistico. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it