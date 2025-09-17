Ci ha lasciato pure lui Antonella Clerici il dolore in diretta | la triste notizia

La puntata del 17 settembre di È sempre mezzogiorno si è aperta con un momento particolarmente intenso. Antonella Clerici, con la sua consueta spontaneità, ha voluto regalare al pubblico un messaggio che andava oltre la cucina, trasformando l’inizio della trasmissione in un’occasione di riflessione collettiva. La conduttrice, che in questa sesta edizione sta arricchendo il format con temi e pensieri che travalicano i fornelli, ha colto l’occasione per ricordare uno dei grandi del cinema internazionale, sottolineando quanto sia importante non perdere la memoria artistica e culturale. Con parole semplici ma cariche di emozione, Clerici ha spiegato che il valore dei film non si limita al puro intrattenimento, ma rappresenta una forma di arte capace di raccontare epoche, di lasciare tracce nella storia e di offrire chiavi di lettura anche al presente. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it