Christillin critica Koopmeiners | Effettivamente è un problema I giocatori dell’Atalanta quando mollano Gasperini non rendono!

Christillin ha parlato così della Juventus e di Teun Koopmeiners dopo il pareggio in Champions League contro il Borussia Dortmund. Ai microfoni di TMW Radio, Evelina Christillin – ex membro aggiuntivo della UEFA nel Consiglio della FIFA – ha parlato così della Juventus dopo il pareggio contro il Borussia Dortmund. KOOPMEINERS E' UN PROBLEMA? – «I giocatori dell'Atalanta, quando mollano Gasperini, non rendono. Ha fatto bene l'Inter a non prendere Lookman a questo punto. Mi ricordo la trattativa per Koopmeiners, Percassi mi disse che non lo avrebbero mai dato ma poi è stato venduto a una cifra clamorosa e poi non ha più toccato una palla.

