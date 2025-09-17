Christian Chivu mette in soffitta le polemiche della vigilia | con l' Ajax è la vecchia Inter
Milano, 17 settembre 2025 – “La gente interpreti come vuole, io darò sempre tutto per l'Inter”. Verbo Marcus Thuram. L’Inter europea ha ancora una volta un passo diverso. A dirlo non è soltanto il risultato, ma il modo in cui i nerazzurri hanno imposto il proprio gioco nella notte di Amsterdam. Christian Chivu, tornato nella sua città di formazione, ha messo in soffitta le polemiche della vigilia e ha offerto l’immagine di una squadra solida, essenziale, capace di colpire al momento giusto. Non inganni settembre: non è tempo di sentenze definitive, né in positivo né in negativo. Ma tre punti in casa dell’Ajax, con tanto di miracolo di Sommer sotto pressione mediatica, rappresentano il miglior avvio possibile. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
