Christian Brueckner principale sospettato della sparizione di Maddie McCann è di nuovo libero Cosa significa?
Il caso di Maddie McCann, la bambina britannica scomparsa nel 2007 in Portogallo, torna a far parlare di sé. Christian Brückner, 48 anni, principale sospettato della sua scomparsa, è stato rilasciato dal carcere tedesco di Sehnde dopo aver scontato una pena per stupro (quindi non per reati legati alla bambina). Brückner, cittadino tedesco con un passato di condanne per pedofilia, era stato collegato al caso McCann nel 2020. Viveva in Portogallo all’epoca della scomparsa di Maddie, a bordo di una roulotte, nei pressi del luogo della scomparsa. Sebbene sia stato formalmente indagato con l’accusa di omicidio nel caso McCann, non è mai stato incriminato per questo specifico crimine. 🔗 Leggi su Cultweb.it
In questa notizia si parla di: christian - brueckner
Scomparsa Maddie McCann, polizia inglese chiede di interrogare Christian Brueckner: “Si è rifiutato”
Maddie McCann, Christian Brueckner esce dal carcere: libero il principale sospettato del caso della bambina scomparsa nel 2007
Maddie McCann, colpo di scena: Christian Brueckner esce dal carcere. Liberato il principale sospettato del caso della bambina scomparsa nel 2007
La vicenda nasconde un capitolo rimasto segreto per anni. Prima che l'attenzione si concentrasse su Christian Brueckner, gli inquirenti portoghesi e britannici hanno lavorato a lungo su una pista alternativa: un tragico incidente stradale. Leggi l'articolo comple - facebook.com Vai su Facebook
Christian Brückner stava scontando una pena in Germania per aver violentato una donna in Portogallo ? https://l.euronews.com/rYKl - X Vai su X
Maddie McCann, Christian Brueckner esce dal carcere: libero il principale sospettato della scomparsa della bambina in Portogallo nel 2007; Maddie McCann, scomparsa nel 2007. Brückner, principale sospettato, rilasciato oggi: ha scontato la pena; Maddie McCann scomparsa nel 2007, il principale sospettato Brückner rilasciato oggi: ha scontato la pena.
Maddie McCann: liberato in Germania Christian Brückner, il principale sospettato. Mancano le prove - L'uomo ha scontato una pena di sette anni e mezzo per aver violentato una turista statunitense in Portogallo nel 2005 ... Scrive rainews.it
Maddie McCann, Christian Brueckner esce dal carcere: libero il principale sospettato della scomparsa della bambina in Portogallo nel 2007 - Il 48enne, in carcere per stupro in Germania, è il principale sospettato per la scomparsa della bambina inglese ... Segnala msn.com