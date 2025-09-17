Christian Brueckner principale sospettato della sparizione di Maddie McCann è di nuovo libero Cosa significa?

Il caso di Maddie McCann, la bambina britannica scomparsa nel 2007 in Portogallo, torna a far parlare di sé. Christian Brückner, 48 anni, principale sospettato della sua scomparsa, è stato rilasciato dal carcere tedesco di Sehnde dopo aver scontato una pena per stupro (quindi non per reati legati alla bambina). Brückner, cittadino tedesco con un passato di condanne per pedofilia, era stato collegato al caso McCann nel 2020. Viveva in Portogallo all’epoca della scomparsa di Maddie, a bordo di una roulotte, nei pressi del luogo della scomparsa. Sebbene sia stato formalmente indagato con l’accusa di omicidio nel caso McCann, non è mai stato incriminato per questo specifico crimine. 🔗 Leggi su Cultweb.it

