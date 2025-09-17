Christian Brueckner è uscito dal carcere | è il principale sospettato della scomparsa di Madeleine McCann

Christian Brueckner è libero. Il principale sospettato della scomparsa di Madeleine McCann è stato rilasciato oggi, 17 settembre, dal carcere di Hannover dove aveva scontato una pena per reati sessuali, non inerente al caso McCann. Il 48 anni è stato accolto dal suo avvocato nella prigione di Sehnde, vicino ad Hannover, poco prima delle 9 di questa mattina, mentre usciva dal retro del carcere. I furgoni della polizia hanno bloccato la strada ma un generale parapiglia tra fotografi e videomaker si è creato attorno all’auto che ha portato via Brueckner con il cranio avvolto in una coperta per non farsi riprendere. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

