Christian Brueckner è uscito dal carcere | è il principale sospettato della scomparsa di Madeleine McCann

Ilfattoquotidiano.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Christian Brueckner è libero. Il principale sospettato della scomparsa di Madeleine McCann è stato rilasciato oggi, 17 settembre, dal carcere di Hannover dove aveva scontato una pena per reati sessuali, non inerente al caso McCann. Il 48 anni è stato accolto dal suo avvocato nella prigione di Sehnde, vicino ad Hannover, poco prima delle 9 di questa mattina, mentre usciva dal retro del carcere. I furgoni della polizia hanno bloccato la strada ma un generale parapiglia tra fotografi e videomaker si è creato attorno all’auto che ha portato via Brueckner con il cranio avvolto in una coperta per non farsi riprendere. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

christian brueckner 232 uscito dal carcere 232 il principale sospettato della scomparsa di madeleine mccann

© Ilfattoquotidiano.it - Christian Brueckner è uscito dal carcere: è il principale sospettato della scomparsa di Madeleine McCann

In questa notizia si parla di: christian - brueckner

Scomparsa Maddie McCann, polizia inglese chiede di interrogare Christian Brueckner: “Si è rifiutato”

Maddie McCann, Christian Brueckner esce dal carcere: libero il principale sospettato del caso della bambina scomparsa nel 2007

Maddie McCann, colpo di scena: Christian Brueckner esce dal carcere. Liberato il principale sospettato del caso della bambina scomparsa nel 2007

christian brueckner 232 uscitoMaddie McCann: liberato in Germania Christian Brückner, il principale sospettato. Mancano le prove - L'uomo ha scontato una pena di sette anni e mezzo per aver violentato una turista statunitense in Portogallo nel 2005 ... Riporta rainews.it

christian brueckner 232 uscitoMaddie McCann, il sospettato Brückner esce dal carcere: «Ha scontato la pena per un altro stupro». Cosa succede ora - Il principale sospettato della scomparsa di Maddie McCann, la bambina inglese di cui si sono perse le tracce nel 2007, &#232; stato rilasciato ed è uscito dal carcere nel quale ... Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Christian Brueckner 232 Uscito