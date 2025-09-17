Christian Brueckner è uscito dal carcere | è il principale sospettato della scomparsa di Madeleine McCann
Christian Brueckner è libero. Il principale sospettato della scomparsa di Madeleine McCann è stato rilasciato oggi, 17 settembre, dal carcere di Hannover dove aveva scontato una pena per reati sessuali, non inerente al caso McCann. Il 48 anni è stato accolto dal suo avvocato nella prigione di Sehnde, vicino ad Hannover, poco prima delle 9 di questa mattina, mentre usciva dal retro del carcere. I furgoni della polizia hanno bloccato la strada ma un generale parapiglia tra fotografi e videomaker si è creato attorno all’auto che ha portato via Brueckner con il cranio avvolto in una coperta per non farsi riprendere. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: christian - brueckner
Scomparsa Maddie McCann, polizia inglese chiede di interrogare Christian Brueckner: “Si è rifiutato”
Maddie McCann, Christian Brueckner esce dal carcere: libero il principale sospettato del caso della bambina scomparsa nel 2007
Maddie McCann, colpo di scena: Christian Brueckner esce dal carcere. Liberato il principale sospettato del caso della bambina scomparsa nel 2007
La vicenda nasconde un capitolo rimasto segreto per anni. Prima che l'attenzione si concentrasse su Christian Brueckner, gli inquirenti portoghesi e britannici hanno lavorato a lungo su una pista alternativa: un tragico incidente stradale. Leggi l'articolo comple - facebook.com Vai su Facebook
Christian Brückner stava scontando una pena in Germania per aver violentato una donna in Portogallo ? https://l.euronews.com/rYKl - X Vai su X
Maddie McCann: liberato in Germania Christian Brückner, il principale sospettato. Mancano le prove - L'uomo ha scontato una pena di sette anni e mezzo per aver violentato una turista statunitense in Portogallo nel 2005 ... Riporta rainews.it
Maddie McCann, il sospettato Brückner esce dal carcere: «Ha scontato la pena per un altro stupro». Cosa succede ora - Il principale sospettato della scomparsa di Maddie McCann, la bambina inglese di cui si sono perse le tracce nel 2007, è stato rilasciato ed è uscito dal carcere nel quale ... Scrive msn.com