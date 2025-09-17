Christian Brückner scarcerato in Germania | resta il principale sospettato della scomparsa di Maddie McCann

Christian Brückner, 48 anni, principale sospettato per la scomparsa di Madeleine McCann, è stato scarcerato oggi in Germania dopo aver terminato di scontare una condanna per stupro. L’uomo era detenuto nel carcere di Sehnde, nel nord del Paese, dove stava scontando una pena di sette anni e mezzo inflitta nel 2019 per la violenza sessuale ai danni di una turista americana a Praia da Luz, in Portogallo, nel 2005. Si tratta della stessa località turistica dell’Algarve in cui, 18 mesi più tardi, la piccola Maddie – allora tre anni – sparì dalla stanza d’albergo mentre era in vacanza con la famiglia. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

