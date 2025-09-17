Christian Brückner principale sospettato nel caso Maddie McCann rilasciato dal carcere in Germania

Il principale sospettato per la scomparsa di Madeleine McCann ha finito di scontare una pena per stupro. Le autorità tedesche lo considerano ancora “fondamentalmente pericoloso”, ma mancano prove per incriminarlo. Sequestrato il passaporto e imposto il braccialetto elettronico.. BERLINO, 17 settembre 2025 – Christian Brückner, il principale sospettato per la scomparsa della piccola Madeleine McCann, è stato rilasciato dal carcere in Germania dopo aver scontato una pena di sette anni e mezzo per un caso di stupro risalente al 2005, commesso ai danni di una turista americana in Portogallo. Il rilascio, avvenuto tra misure di sicurezza e forte attenzione mediatica, è stato confermato dalle autorità tedesche. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it