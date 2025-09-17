A Varazze un matrimonio è iniziato senza la sposa. La protagonista della cerimonia si era concessa qualche minuto di ritardo, come da tradizione, ma il parroco di Sant’Ambrogio, don Claudio Doglio, non ha voluto aspettare oltre i canonici cinque minuti e ha dato avvio ugualmente alla funzione. L’episodio è avvenuto domenica 14 settembre. Il sacerdote aveva infatti raccomandato la massima puntualità. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Choc a Varazze, la sposa fa tardi? E il prete inizia lo stesso il matrimonio: “Si rispettino i fedeli”