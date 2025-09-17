Choc a Livorno | ritrovata carcassa di balenottera sul lungomare – Video

LIVORNO – Macabro ritrovamento nelle acque davanti alla Terrazza Mascagni di Livorno, nella mattina di mercoledì 17 settembre. Una carcassa di grosso cetaceo, presumibilmente una balenottera, è stata spinta fino alla costa dalle correnti, dopo essere rimasta in mare aperto per diversi giorni. L’animale, lungo diversi metri, mostrava infatti chiari segni di avanzata decomposizione. Numerose le segnalazioni giunte alla Capitaneria di Porto, che ha inviato una squadra sul posto. Presenti anche la Polizia Municipale, la Polizia provinciale, il sindaco Luca Salvetti e i tecnici di Arpat, per coordinare gli interventi e valutare le modalità di rimozione. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it