Chivu si toglie qualche sassolino | Non sono scemo! Io vado avanti per la mia strada con le mie convinzioni…

Chivu, allenatore dell’Inter, ha parlato così dopo la vittoria in Champions League contro l’Ajax. Queste le sue dichiarazioni. A Sky Sport dopo Ajax Inter, Cristian Chivu ha analizzato così il successo dei nerazzurri, che arriva a quattro giorni dalla sconfitta contro la Juventus. Di seguito riportate le sue dichiarazioni. VITTORIA CHE DA’ FIDUCIA ED ENTUSIASMO  – « Importante per il lavoro che loro stanno facendo. Mancava poco, oggi hanno dato una gran prova di maturità. Abbiamo cercato di togliere i punti di forza dell’Ajax, cioè il palleggio davanti la nostra area. Abbiamo tolto anche quello che potevano fare andando a prenderli alti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

