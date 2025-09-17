Chivu scelto da Marotta | Hanno chiamato Motta
I risultati negativi dell’Inter in questo inizio di stagione fanno sorgere alcuni interrogativi: secondo alcune indiscrezioni l’ex Juve può essere un profilo apprezzato se le cose dovessero precipitare L’inizio stentato di Cristian Chivu ha generato una serie di riflessioni, più che altro tra tifosi e addetti ai lavori del mondo nerazzurro che si interrogano sulla bontà della scelta di Marotta. Il presidente e la dirigenza hanno deciso di affidarsi a una scommessa dopo l’addio di quello che era diventato un totem come Simone Inzaghi. L’inizio non è stato particolarmente incoraggiante, perché dopo la vittoria col Torino è arrivata la sconfitta interna con l’Udinese e poi quella in casa della Juventus, con tanto di crollo nel finale da situazione di vantaggio. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
In questa notizia si parla di: chivu - scelto
Conferenza stampa Chivu Inter River Plate: «Ecco il modulo scelto! Colpito da quel giocatore, mentre ai miei ho consigliato di…»
Conferenza stampa Chivu: “Scelto il modulo. Su Mastantuono…”
Zamorano su Chivu: «Non so se è l’allenatore giusto, però la dirigenza ha scelto così e…»
Chivu ha scelto: nel caso non dovesse farcela Lautaro, toccherà a Pio #Esposito affiancare Thuram nell'attacco dell'Inter in Champions League Pio è pronto - X Vai su X
Chivu ha scelto: nel caso non dovesse farcela Lautaro, toccherà a Pio Esposito affiancare Thuram nell'attacco dell'Inter in Champions League Pio è pronto - facebook.com Vai su Facebook
Marotta: Chivu non è una seconda scelta. Trattiamo Lookman, ma se non chiudiamo in 2-3 giorni...; Poco coraggio e pochi soldi: perché con Chivu l’Inter ha scelto soprattutto di non cambiare; L’Inter ha scelto Chivu, una scommessa (non un ridimensionamento).
Chivu-Marotta, il pomo della discordia | Lo screzio è su questo nerazzurro - C’è un po’ di tutto in questo pessimo inizio di stagione dell’Inter. Si legge su interdipendenza.net
Inter: Chivu a rischio, già pronto il sostituto - La partita contro la Juventus per Chivu potrebbe essere un primo crocevia importante: il sostituto è già pronto ... Secondo calciotoday.it