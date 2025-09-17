I risultati negativi dell’Inter in questo inizio di stagione fanno sorgere alcuni interrogativi: secondo alcune indiscrezioni l’ex Juve può essere un profilo apprezzato se le cose dovessero precipitare L’inizio stentato di Cristian Chivu ha generato una serie di riflessioni, più che altro tra tifosi e addetti ai lavori del mondo nerazzurro che si interrogano sulla bontà della scelta di Marotta. Il presidente e la dirigenza hanno deciso di affidarsi a una scommessa dopo l’addio di quello che era diventato un totem come Simone Inzaghi. L’inizio non è stato particolarmente incoraggiante, perché dopo la vittoria col Torino è arrivata la sconfitta interna con l’Udinese e poi quella in casa della Juventus, con tanto di crollo nel finale da situazione di vantaggio. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Chivu scelto da Marotta: “Hanno chiamato Motta”