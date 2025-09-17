Chivu sceglie ancora Sommer pronto il debutto di Pio Esposito in Champions | oggi l’Inter cerca risposte contro l’Ajax | Dove vederla in tv
Il 5-0 all’esordio contro il Torino aveva illuso diversi tifosi nerazzurri. Da lì l’Inter è finita nel baratro, perdendo alla seconda giornata contro l’Udinese per 1-2 e facendosi rimontare dalla Juventus nel big match della terza. Adesso la formazione allenata da Christian Chivu ha bisogno di un immediato riscatto in Champions League: oggi l’esordio contro l’ Ajax alle 21 alla Johan Cruijff Arena di Amsterdam. Obiettivo: ripartire dopo un inizio negativo e mettersi alle spalle il 5-0 nella finale della passata edizione. Per Chivu sarà un ritorno a casa: esattamente 23 anni fa – il 17 settembre 2002 – ha esordito nella fase a gironi di Champions League con la maglia dell’Ajax. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
