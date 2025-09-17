Chivu ne cambia cinque | le probabili formazioni di Ajax-Inter

Gazzetta.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo la sconfitta contro la Juventus, Cristian Chivu è pronto a rivoluzionare la sua Inter in vista dell' esordio stagionale in Champions League. Contro l'Ajax potrebbe partire titolare Pio Esposito al posto di Lautaro (in dubbio per un problema alla schiena), a centrocampo rispunta Davide Frattesi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Chivu ne cambia cinque: le probabili formazioni di Ajax-Inter

