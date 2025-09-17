Chivu ne cambia cinque | le probabili formazioni di Ajax-Inter
Dopo la sconfitta contro la Juventus, Cristian Chivu è pronto a rivoluzionare la sua Inter in vista dell' esordio stagionale in Champions League. Contro l'Ajax potrebbe partire titolare Pio Esposito al posto di Lautaro (in dubbio per un problema alla schiena), a centrocampo rispunta Davide Frattesi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Gazzetta - Chivu cambia l'Inter, almeno quattro novità contro l'Ajax: promozione di Martinez, tornano Dimarco e Sucic, spazio a Bisseck e De Vrij, occhio pure a Zielinski.
Chivu ne cambia cinque: le probabili formazioni di Ajax-Inter; Ajax-Inter: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Champions League; Champions League, Ajax-Inter, Chivu col dubbio Lautaro: probabili formazioni e orari tv.
Champions League, Ajax-Inter, Chivu col dubbio Lautaro: probabili formazioni e orari tv - I nerazzurri di scena ad Amsterdam per la prima giornata del torneo. Come scrive msn.com
