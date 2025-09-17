Chivu l' Ajax e quelle forbici che quasi ferirono Ibra
Sarà inevitabilmente una partita speciale per Cristian Chivu, che da allenatore dell'Inter torna ad Amsterdam per affrontare l'Ajax, la squadra che lo ha lanciato da calciatore. Dalle parti della Johan Cruijff Arena, l'ex difensore ha vissuto anni straordinari, trovandosi a gestire anche dinamiche non proprio semplicissime all'interno dello spogliatoio. Come quella volta che Mido lanciò un paio di forbici contro Ibra. . 🔗 Leggi su Gazzetta.it
