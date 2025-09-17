Chivu conferma Sommer tra i pali ma il dubbio rimane su Lautaro | l’Inter si prepara per l’Ajax

Chivu si affida a Sommer, ma Lautaro è in dubbio per l’Ajax: ecco tutti gli aggiornamenti sulla possibile formazione dei nerazzurri. La sfida di Champions League tra Inter e Ajax si avvicina, e Cristian Chivu ha già preso alcune decisioni importanti riguardo la formazione nerazzurra. Dopo un inizio di stagione complicato, la squadra è chiamata a una prova di carattere in un match che potrebbe dare una nuova spinta alla stagione. Il tecnico ha confermato Yann Sommer come titolare in porta nonostante le recenti critiche, spiegando che non è il momento di cambiare solo per assecondare le pressioni esterne. 🔗 Leggi su Internews24.com

