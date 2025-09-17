Chivu conferma Sommer tra i pali ma il dubbio rimane su Lautaro | l’Inter si prepara per l’Ajax

Chivu si affida a Sommer, ma Lautaro è in dubbio per l’Ajax: ecco tutti gli aggiornamenti sulla possibile formazione dei nerazzurri. La sfida di Champions League tra Inter e Ajax si avvicina, e Cristian Chivu ha già preso alcune decisioni importanti riguardo la formazione nerazzurra. Dopo un inizio di stagione complicato, la squadra è chiamata a una prova di carattere in un match che potrebbe dare una nuova spinta alla stagione. Il tecnico ha confermato Yann Sommer come titolare in porta nonostante le recenti critiche, spiegando che non è il momento di cambiare solo per assecondare le pressioni esterne. 🔗 Leggi su Internews24.com

Chivu conferma Sommer: “Non lo cambio perché lo chiede il popolo, non è giusto tirargli sassi” - Usando parole chiare e nette il tecnico dell'Inter ufficializza la presenza in campo di Sommer in Ajax- Lo riporta fanpage.it

chivu conferma sommer paliChivu: “Sommer? Lo confermo, ma dico una cosa su Martinez” - Al ritorno da ex alla Johan Cruijff Arena, Cristian Chivu questa sera farà il suo esordio in Champions League da allenatore dell’ Inter. Riporta passioneinter.com

