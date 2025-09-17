L’allenatore dell’Inter, Cristian Chivu, ha voluto dire la sua dopo il successo ottenuto in Champions League contro l’Ajax. Intervenuto nel corso del postpartita di Ajax Inter, match del 1° turno della League Phase della Champions League vinto dai nerazzurri per 0 a 2, il tecnico della beneamata Cristian Chivu ha analizzato così la vittoria ottenuta dalla propria squadra. L’allenatore romeno si è detto soddisfatto della prestazione dei suoi, rispondendo alle domande dallo studio su Francesco Pio Esposito. Infine ha citato anche José Mourinho e la sua famosa frase “io non sono un pirla”, rispondendo alla domanda fatta dal suo ex compagno di squadra Goran Pandev dallo studio. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Chivu a Sky: «Mi fa piacere la maturità mostrata oggi, l’Inter e la Nazionale si godranno Pio Esposito per tanto tempo». Poi cita Mourinho