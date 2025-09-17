Chivu a Prime | Pio e Thuram giocheranno Lautaro non è al meglio Ecco a cosa penso

Cristian Chivu ha parlato a Prime Video. Il tecnico nerazzurro commenta le scelte di formazione e le ambizioni dell’Inter in Champions. Intervenuto ai microfoni di Prime Video prima della sfida di Champions League contro l’ Ajax dell’ Inter, Cristian Chivu ha fornito importanti indicazioni sulla formazione e sullo stato di salute dei suoi giocatori, dando anche un’anticipazione sulle sue aspettative per la partita. SITUAZIONE DI LAUTARO MARTINEZ – «Lautaro non è al meglio, ieri non si è allenato. Si è ripreso ma ho preferito lasciarlo in panchina, se c’è bisogno giocherà». Chivu ha parlato delle condizioni di Lautaro Martinez, rivelando che l’attaccante argentino non ha svolto l’allenamento di ieri a causa di un problema fisico. 🔗 Leggi su Internews24.com

