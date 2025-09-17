Chiusura in grande stile per visionnaire25 con Marina Confalone in raccionepeccui di Bertolucci

Venerdì 19 settembre, alle ore 20.30, ingresso gratuito, sul palco salirà la straordinaria Marina Confalone nello spettacolo "Raccionepeccui", monologo scritto per lei dal compianto maestro Giuseppe Bertolucci. In questa edizione visionnaire25 ha registrato il tutto esaurito in tutti le serate e. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Chiusura in grande stile per visionnaire25 con Marina Confalone in “Raccionepeccui” - L’ultimo, imperdibile evento della rassegna è dedicato al teatro: Venerdì 19 Settembre 2025 - Come scrive napolivillage.com

chiusura grande stile visionnaire25Visionnaire25, chiusura in grande stile con Marina Confalone in “Raccionepeccui” - Si chiude con Marina Confalone in "Raccionepeccui", monologo scritto da Giuseppe Bertolucci, la quinta edizione di Visionnaire25. Riporta 2anews.it

