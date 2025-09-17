Chiude per una notte il casello A1 Valdarno
Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, la stazione di Valdarno sarà chiusa per una notte, dalle ore 22:00 di giovedì 18 settembre alle 6:00 di venerdì 19 settembre. La chiusura interesserà l'entrata verso Roma e l'uscita per chi proviene da Firenze. Gli automobilisti sono invitati a utilizzare stazioni alternative. Per chi deve entrare in autostrada in direzione Roma, la stazione consigliata è Arezzo, mentre per chi deve uscire provenendo da Firenze, l'alternativa indicata è Incisa Reggello. L'intervento rientra nei lavori programmati di manutenzione della pavimentazione dell'A1, volti a garantire maggiore sicurezza e migliore scorrevolezza del traffico lungo uno dei principali collegamenti autostradali del Paese.
