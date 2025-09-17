Chirurgia refrattiva con laser a eccimeri | da Habilita Bergamo vista perfetta in meno di un minuto

La chirurgia refrattiva con laser a eccimeri per la correzione della vista è uno dei servizi distintivi di Habilita Medical San Marco, il poliambulatorio di Bergamo, in piazza della Repubblica 10. Si tratta di una prestazione particolarmente richiesta e apprezzata dai pazienti che, dopo essersi sottoposti ad un intervento della durata di un minuto, possono dire addio a occhiali da vista e lenti a contatto. Abbiamo intervistato il Dr. Giovanni Fumagalli che ci ha spiegato i vantaggi di sottoporsi ad un intervento di chirurgia refrattiva con il laser a eccimeri. “Noi, in Habilita Bergamo, – spiega il Dr. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Chirurgia refrattiva con laser a eccimeri: da Habilita Bergamo vista perfetta in meno di un minuto

In questa notizia si parla di: chirurgia - refrattiva

HUMANITAS Research Hospital. . Miopia e astigmatismo sono due dei difetti di refrazione più comuni, i quali richiedono l’uso di lenti correttive, occhiali oppure lenti a contatto. In certi casi, si può ricorrere alla chirurgia refrattiva per correggerli. Vediamo insiem - facebook.com Vai su Facebook

Chirurgia refrattiva con laser a eccimeri: da Habilita Bergamo vista perfetta in meno di un minuto; Intervento tecnica Femtolasik - Centro Chirurgia Oculistica; Ferrara, al Centro di medicina raddoppia l’oculistica con i nuovi laser per la chirurgia refrattiva.

Chirurgia refrattiva, con il laser a eccimeri addio a occhiali e lenti - Giovanni Fumagalli, responsabile del servizio di Oculistica del gruppo Habilita, spiega i vantaggi di questa tecnica che consente di eliminare i difetti della vista come miopia, astigmatismo e ... Scrive ecodibergamo.it

Laser a eccimeri, l’oculista: “Quali sono i vantaggi di questo intervento” - Il servizio di Chirurgia Refrattiva con laser a eccimeri è uno dei più richiesti e apprezzati di Habilita San Marco di Bergamo. Da bergamonews.it