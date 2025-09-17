Chips act Catania ospiterà un nuovo polo di produzione di semiconduttori
La Giunta comunale di Catania, guidata dal sindaco Enrico Trantino, ha approvato la delibera che segna un passaggio decisivo per la realizzazione della Linea Pilota per microchip nell’area industriale etnea, parte integrante del programma europeo Chips Act. Si tratta di un progetto di portata. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Chips Act: Catania avvia la ‘Linea Pilota’ europea per i microchip
Chips Act Europeo, Catania al centro dello sviluppo: arrivano gli investimenti - Gli investimenti arrivano: già nel 2022, con la costruzione di una nuova fabbrica per StMicroelectronics dal valore di 730 milioni di euro; e ancora, adesso, con l’annuncio del ... Segnala catania.liveuniversity.it
STM, nuovo impianto a Catania: 2 miliardi di euro da Italia nel quadro dell'EU Chips Act - francese del campo dei semiconduttori, ha annunciato un nuovo impianto per la produzione in grandi volumi di carburo di silicio (SiC) da 200 mm per ... Lo riporta teleborsa.it