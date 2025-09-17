Chips Act | Catania avvia la ‘Linea Pilota’ europea per i microchip
Un passo decisivo per l'industria dei semiconduttori. La Giunta comunale di Catania, guidata dal sindaco Enrico Trantino, ha approvato la delibera che permette l'avvio della Linea Pilota per microchip, parte integrante del programma europeo Chips Act. L'iniziativa rappresenta un progetto strategico non solo per l'Italia ma per l'intera Europa, posizionando Catania come polo di riferimento per lo sviluppo di semiconduttori di nuova generazione, fondamentali per settori come mobilità elettrica, telecomunicazioni, fotovoltaico e industria avanzata.
