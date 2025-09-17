Chieti celebra la prima edizione del Premio delle medicine nucleari d’Abruzzo al Teatro Marrucino
Sabato 20 settembre alle 10.30 il Teatro Marrucino ospiterà la prima edizione del Premio delle medicine nucleari d’Abruzzo, patrocinato da Comune, Regione, Asl Lanciano-Vasto-Chieti e dall’Aimn, l’Associazione italiana di medicina nucleare. La cerimonia vedrà la partecipazione di studiosi e. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
In questa notizia si parla di: chieti - celebra
Chieti celebra Sant’Anna: due giorni di festa tra preghiere, musica e tradizioni
La polizia locale di Chieti celebra i 160 anni con una visita guidata nei luoghi simbolo della città
CoiLibrì Fest 2025: Chieti celebra la lettura il 21 settembre CHIETI – Presentata oggi la prima edizione CoiLibrì Fest 2025, giornata a cura del Patto per la lettura del Comune di Chieti per promuovere la lettu... Articolo: https://www.abruzzonews.eu/coilibri-fest-2 - facebook.com Vai su Facebook
CoiLibrì Fest 2025: Chieti celebra la lettura il 21 settembre https://abruzzonews.eu/coilibri-fest-2025-eventi-lettura-680541.html?_unique_id=68c8550abce20… - X Vai su X
Innovazione Senza Confini, Partnership Vincente. Conclusa a Shanghai la Terza Edizione del Premio D’Ascanio.; Chieti celebra la prima edizione del Premio delle medicine nucleari d’Abruzzo al Teatro Marrucino; Chieti celebra la prima edizione del “Premio delle medicine nucleari d’Abruzzo” al Teatro Marrucino.
Chieti celebra la prima edizione del premio delle medicine nucleari d’Abruzzo al Teatro Marrucino - 30, il Teatro Marrucino ospiterà la prima edizione del “Premio delle medicine nucleari d’Abruzzo”, ... Lo riporta abruzzolive.it
CoiLibrì Fest 2025: Chieti celebra la lettura il 21 settembre - Il 21 settembre a Chieti Scalo si svolge CoiLibrì Fest 2025: libri, autori, laboratori e spettacoli per promuovere la lettura e la cultura ... Riporta abruzzonews.eu