Chiesa e monastero di santa Rosa un milione di euro per restauro e messa in sicurezza

Restauro e messa in sicurezza del monastero e della chiesa di santa Rosa, già interessata ad agosto 2024 dal crollo di una parte dell'affresco della cupola della navata centrale e da ulteriori criticità.La giunta comunale di Viterbo ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica per i. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it