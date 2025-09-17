Chico e la scelta di vita chiamata Bologna | Porto il club in A e lancio pure una startup

Bologna, una scelta di vita per lui e per la compagna, Carolina Boquete, che gioca a hockey su prato. Josè Chico, 31 anni mediano di mischia del Bologna, si appresta a vivere la seconda stagione sotto le Due Torri. Prima di tutto come sta? "Tutto bene, è il secondo anno in Italia, giusto a luglio ci siamo presi qualche giorno e poi di nuovo in campo col rugby, ma anche con un nuovo progetto di start-up che voglio lanciare con Carolina. Tra lavoro, studio, rugby, ci sono sempre tanti impegni". Parliamo di rugby. "La pausa estiva è troppo lunga. Spesso si rischia di dover ricominciare da zero o quasi la parte atletica. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Chico e la scelta di vita chiamata Bologna: Porto il club in A e lancio pure una startup.

