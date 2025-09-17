Chiara Jaconis un anno fa la morte a Napoli per una statuetta | chi è il 13enne accusato e cosa rischiano i genitori

Niente potrà mai cancellare lo strazio per aver perso una figlia e nessuno potrà mai restituire il sorriso di quella ragazza. Ci sono però gesti, parole e carezze che possono. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Chiara Jaconis, un anno fa la morte a Napoli per una statuetta: chi è il 13enne accusato e cosa rischiano i genitori

