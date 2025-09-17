Chiara è sempre con me le scrivo ancora messaggi Roberta Jaconis e il dolore per la morte della sorella uccisa da una statuina caduta da un balcone

PADOVA - I messaggi su Whatsapp sono ancora lì, aperti, come se in mezzo non ci fosse stato un anno tremendo che l?ha segnata per sempre. Roberta Jaconis non ha mai smesso di scrivere. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - «Chiara è sempre con me, le scrivo ancora messaggi», Roberta Jaconis e il dolore per la morte della sorella uccisa da una statuina caduta da un balcone

Chiara Jaconis, messaggi e palloncini in spiaggia per l'onomastico della 30enne uccisa da una statuetta. La mamma: «Vivete a colori come faceva lei» - Un brindisi, tanti messaggi d'affetto e tantissimi palloncini a cui i bigliettini sono stati legati per essere liberati in cielo, in spiaggia. Secondo ilgazzettino.it

Chiara Jaconis, uccisa a Napoli da una statua: palloncini e messaggi per suo onomastico - «In questo periodo abbiamo imparato, siccome lei ci ha mandato tantissimi segni della sua presenza, che se una cosa non la vedi non è detto che non esista, quindi sicuramente Chiara è qua con noi e ci ... ilmattino.it scrive