«Chiamaci, comunicazioni urgenti». Come riconoscere la nuova truffa del falso Caf che prosciuga il credito.

«Si prega di contattare con urgenza i nostri uffici CAF Centro Assistenza Formativa al numero 895(.) per comunicazioni che la riguardano». Il messaggio truffaldino arriva via Sms e punta a far chiamare il numero indicato. Si tratta però di una linea a pagamento, e in base alla lunghezza della chiamata può arrivare a sottrarre somme ingenti. Il tentativo di frode ha messo in allarme le organizzazioni sindacali che gestiscono i Caf sul territorio, centri di assistenza fiscale per lavoratori e pensionati: «Si tratta di un messaggio fraudolento. Si invita a non rispondere e a non contattare il numero indicato », si legge sul sito della Cgil. 🔗 Leggi su Open.online
