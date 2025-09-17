chi sono roberta e luca di matrimonio a prima vista scatta un colpo di fulmine incontrollabile

Nuovo appuntamento, questa sera alle 21.30 su Real Time, con Matrimonio a prima vista, il dating show cult con protagonisti sei single che si sposano senza essersi mai visti prima. Nelle prime due puntate, trasmesse insieme mercoledì scorso, si sono giurate amore eterno due coppie: Melissa e Matteo e Roberta e Dario (già in viaggio di nozze) mentre stasera vedremo il matrimonio fra Roberta e Luca. Tra di loro scocca subito il colpo di fulmine e, dopo essersi giurati amore eterno, scatta il primo bacio appassionato fra la gioia e il tripudio degli invitati. « E datemelo un nipotino! » chiede simpaticamente la nonna di Roberta durante il pranzo nuziale. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

