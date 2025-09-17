Chi sono Roberta e Luca di Matrimonio a Prima Vista scatta un colpo di fulmine incontrollabile

Metropolitanmagazine.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nuovo appuntamento, questa sera alle 21.30 su Real Time, con  Matrimonio a prima vista, il dating show cult con protagonisti  sei single che si sposano senza essersi mai visti prima.  Nelle prime due puntate, trasmesse insieme mercoledì scorso,  si sono giurate amore eterno due coppie: Melissa e Matteo e Roberta e Dario (già in viaggio di nozze) mentre stasera vedremo il matrimonio fra Roberta e Luca. Tra di loro  scocca subito il colpo di fulmine  e, dopo essersi giurati amore eterno,  scatta il primo bacio appassionato  fra la gioia e il tripudio degli invitati. « E datemelo un nipotino! » chiede simpaticamente la nonna di Roberta durante il pranzo nuziale. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

chi sono roberta e luca di matrimonio a prima vista scatta un colpo di fulmine incontrollabile

© Metropolitanmagazine.it - Chi sono Roberta e Luca di Matrimonio a Prima Vista, scatta un colpo di fulmine incontrollabile

In questa notizia si parla di: sono - roberta

Garlasco, la verità di Roberta Bruzzone: "Di cosa sono convinta"

Roberta Capua, ex marito morto in un incidente: "Non sono pronta a parlarne"

Roberta Lanfranchi e il no a calendari e reality: "Non sono nemmeno arrivata alla trattativa"

Matrimonio a prima vista 15: la bellissima alchimia tra Luca e Roberta e il dramma della fede smarrita; Stasera a “Matrimonio a prima vista” su Real Time scatta il colpo di fulmine tra Luca e Roberta; Matrimonio a prima vista 2025: sta per esplodere l'attrazione incontenibile tra la torinese Roberta e Luca.

sono roberta luca matrimonioStasera a “Matrimonio a prima vista” su Real Time scatta il colpo di fulmine tra Luca e Roberta - 30 su Real Time, con Matrimonio a prima vista, il dating show cult con protagonisti sei single che si sposano senza essersi mai visti prima. iodonna.it scrive

sono roberta luca matrimonioMatrimonio a prima vista 15 : la bellissima alchimia tra Luca e Roberta e il dramma della fede smarrita - La terza puntata del programma di Real Time svela le prime difficoltà tra le coppie protagoniste, inclusa l'assenza di attrazione di una di loro ... Come scrive vanityfair.it

Cerca Video su questo argomento: Sono Roberta Luca Matrimonio