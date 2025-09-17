Chi l’ha Visto? stasera documenti inediti sul caso Elena Vergari
Gli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà tornano questa sera, mercoledì 17 settembre, nel secondo appuntamento stagionale con Chi l’ha Visto?, il programma dedicato alle persone scomparse e condotto da Federica Sciarelli, in onda in prima serata su Rai 3. Anticipazioni del 17 settembre 2025. Nella prima parte della trasmissione spazio alla scomparsa di Elena Vergari: una lettera anonima indicherebbe il luogo in cui sarebbe stata occultata. La mamma di Ladispoli, infatti, non si sarebbe allontanata in compagnia di un uomo con una Mercedes, ma sarebbe stata uccisa. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
In questa notizia si parla di: visto - stasera
Chi l'ha visto?, stasera in tv: le anticipazioni e i casi del 25 giugno 2025
Anticipazioni Chi l’ha visto? del 25 giugno, casi di stasera: parla la mamma di Anastasia
Chi l’ha visto di Federica Sciarelli, stasera su Rai 3: anticipazioni, scomparsi e casi della puntata di mercoledì 25 giugno 2025
Chi l’ha Visto riparte stasera dal mistero della donna di Chivasso Questa sera torna il programma del mercoledì di Rai 3 condotto da Federica Sciarelli - facebook.com Vai su Facebook
Chi l’ha visto? anticipazioni del 17 settembre | i documenti inediti sulla scomparsa di Elena Vergari; Chi l’ha visto? le anticipazioni della puntata del 17 settembre 2025 su Rai 3; Stasera Chi l’ha visto? svela una lettera anonima sul mistero Vergari.
Chi l’ha visto? Stasera 17 settembre il caso di Elena Vergari - ', condotto da Federica Sciarelli, con documenti inediti sulla scomparsa di Elena Vergari. Riporta msn.com
Chi l'ha visto?, le anticipazioni di stasera (mercoledì 17 settembre): i documenti inediti sulla scomparsa di Elena Vergari - Al centro della puntata di oggi, la scomparsa di Elena Vergari e di Nicola ... Secondo msn.com