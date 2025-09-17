Chi l’ha Visto? stasera documenti inediti sul caso Elena Vergari

Gli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà tornano questa sera, mercoledì 17 settembre, nel secondo appuntamento stagionale con Chi l’ha Visto?, il programma dedicato alle persone scomparse e condotto da Federica Sciarelli, in onda in prima serata su Rai 3. Anticipazioni del 17 settembre 2025. Nella prima parte della trasmissione spazio alla scomparsa di Elena Vergari: una lettera anonima indicherebbe il luogo in cui sarebbe stata occultata. La mamma di Ladispoli, infatti, non si sarebbe allontanata in compagnia di un uomo con una Mercedes, ma sarebbe stata uccisa. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

