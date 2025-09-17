Chi l’ha visto? Stasera 17 settembre il caso di Elena Vergari

(Adnkronos) – Stasera, mercoledì 17 settembre, alle 21.20 su Rai 3 va in onda 'Chi l'ha visto?', condotto da Federica Sciarelli, con documenti inediti sulla scomparsa di Elena Vergari. Una lettera anonima indica dove sarebbe stata occultata. La mamma di Ladispoli non si sarebbe allontanata in compagnia di un uomo con la Mercedes, ma sarebbe . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it