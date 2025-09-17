Chi l’ha visto? Stasera 17 settembre il caso di Elena Vergari
(Adnkronos) – Stasera, mercoledì 17 settembre, alle 21.20 su Rai 3 va in onda 'Chi l'ha visto?', condotto da Federica Sciarelli, con documenti inediti sulla scomparsa di Elena Vergari. Una lettera anonima indica dove sarebbe stata occultata. La mamma di Ladispoli non si sarebbe allontanata in compagnia di un uomo con la Mercedes, ma sarebbe . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
In questa notizia si parla di: visto - stasera
Chi l'ha visto?, stasera in tv: le anticipazioni e i casi del 25 giugno 2025
Anticipazioni Chi l’ha visto? del 25 giugno, casi di stasera: parla la mamma di Anastasia
Chi l’ha visto di Federica Sciarelli, stasera su Rai 3: anticipazioni, scomparsi e casi della puntata di mercoledì 25 giugno 2025
Stasera torna Chi l’ha visto? dopo la lunga pausa estiva. ederica Sciarelli si occuperà del caso della donna misteriosa morta a Chivasso. La seguirete? - facebook.com Vai su Facebook
Rabiot, Ricci, De Winter, Estupinan e, per quel poco che si è visto, Nkunku, mi sono piaciuti moltissimo. Modric è gigantesco. Unico. Incommensurabile. Pulisic è una bottiglia di champagne in ghiaccio. Ci sta sempre, anche a colazione. Saelemakers è diventa - X Vai su X
Programmi tv stasera 17 settembre 2025 - Mercoledì 17 settembre 2025: La ragazza del mare su Rai 1, Occhi di gatto su Rai 2, Chi l’ha visto? Riporta lifestyleblog.it
Chi l’ha visto? Stasera 17 settembre il caso di Elena Vergari - ’, condotto da Federica Sciarelli, con documenti inediti sulla scomparsa di Elena Vergari. Da sassarinotizie.com