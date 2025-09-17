Chi l’ha visto? anticipazioni del 17 settembre | i documenti inediti sulla scomparsa di Elena Vergari
Federica Sciarelli torna con il secondo appuntamento di Chi l’ha visto?, dopo aver ripreso le redini del programma il 10 settembre. Dopo aver parlato del caso della misteriosa donna di Chivasso ed essere tornata sul caso Liliana Resinovich, le anticipazioni della puntata del 17 settembre sono legate alla scomparsa di Elena Vergari, la casalinga di 47 anni che è sparita a Ladispoli il 5 giugno 2005. Tra i documenti inediti, anche una lettera anonima che potrebbe indicare il luogo dell’occultamento. Chi l’ha visto?, le anticipazioni del 17 settembre. Nella nuova puntata di Chi l’ha visto? Federica Sciarelli parla della scomparsa di Elena Vergari: la donna è sparita nel nulla senza lasciare traccia dopo l’ultimo litigio con il marito. 🔗 Leggi su Dilei.it
In questa notizia si parla di: visto - anticipazioni
Chi l'ha visto?, stasera in tv: le anticipazioni e i casi del 25 giugno 2025
Anticipazioni Chi l’ha visto? del 25 giugno, casi di stasera: parla la mamma di Anastasia
Chi l’ha visto? – anticipazioni e casi puntata 25 giugno 2025
Ma quante lacrime state piangendo in questi giorni? La forza di una donna : i colpi di scena continuano le anticipazioni https://www.ultimenotizieflash.com/gossip-tv/fiction-serie/la-forza-di-una-donna-anticipazioni-doruk-ha-visto-sarp-ma-bahar-non-gli-cred - facebook.com Vai su Facebook
Chi l’ha visto di Federica Sciarelli stasera su Rai 3 | anticipazioni scomparsi e casi della puntata di mercoledì 17 settembre 2025; Chi l’ha visto? – anticipazioni e casi puntata 17 settembre 2025; Stasera Chi l’ha visto? svela una lettera anonima sul mistero Vergari.
Chi l’ha visto di Federica Sciarelli, stasera su Rai 3: anticipazioni, scomparsi e casi della puntata di mercoledì 17 settembre 2025 - Torna “Chi l’ha visto“, il programma su cronaca nera e persone scomparse condotto da Federica Sciarelli: le anticipazioni del 17 settembre 2025! Come scrive superguidatv.it
Chi l'ha visto stasera in tv mercoledì 17 settembre su Rai 3. Anticipazioni e casi del programma con Federica Sciarelli - , stasera in tv mercoledì 17 settembre dalle ore 21. Da corrieredellumbria.it