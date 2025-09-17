Chi l’ha visto? anticipazioni del 17 settembre | i documenti inediti sulla scomparsa di Elena Vergari

Federica Sciarelli torna con il secondo appuntamento di Chi l’ha visto?, dopo aver ripreso le redini del programma il 10 settembre. Dopo aver parlato del caso della misteriosa donna di Chivasso ed essere tornata sul caso Liliana Resinovich, le anticipazioni della puntata del 17 settembre sono legate alla scomparsa di Elena Vergari, la casalinga di 47 anni che è sparita a Ladispoli il 5 giugno 2005. Tra i documenti inediti, anche una lettera anonima che potrebbe indicare il luogo dell’occultamento. Chi l’ha visto?, le anticipazioni del 17 settembre. Nella nuova puntata di Chi l’ha visto? Federica Sciarelli parla della scomparsa di Elena Vergari: la donna è sparita nel nulla senza lasciare traccia dopo l’ultimo litigio con il marito. 🔗 Leggi su Dilei.it

