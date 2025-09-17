Chi ha subito 17 interventi chirurgici e chi corre dopo un' operazione al cuore | ecco gli ' eroi' dell' Ironman

Con Ironman, Cervia si trasforma in un crocevia con seimila storie personali provenienti da 80 paesi diversi: un mosaico che va oltre lo sport e trasforma il triathlon in un rito collettivo di resilienza, rinascita e passione. Il 20 e 21 settembre, in gara ci sarà anche chi ha trasformato le. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Chi ha subito 17 interventi chirurgici e chi corre dopo un'operazione al cuore: ecco gli 'eroi' dell'Ironman; Scuole italiane tra sicurezza precaria e servizi insufficienti: i dati del nuovo report di Legambiente; A Villa Rendena e su Cima Hoabonti, nel pomeriggio di oggi, altri due interventi di soccorso.

“Arrivato in ospedale mi hanno depilato le pa**e”: Robert Fripp ha avuto un infarto e ha subito due interventi. Il chitarrista dei King Crimson scherza - Paura per Robert Fripp, chitarrista dei King Crimson, che ha avuto in infarto ed è stato ricoverato d’urgenza a Bergamo per essere sottoposto ad un intervento chirurgico. Da ilfattoquotidiano.it