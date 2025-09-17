Chi erano i genitori di Patrizia Mirigliani Enzo patron di Miss Italia e Rosy Ragno | Anche grazie a mamma è arrivato il successo

Metropolitanmagazine.it | 17 set 2025

Nel 1959 Enzo Mirigliani ha preso in mano le redini di  Miss Italia, il concorso più famoso del Paese, succedendo a Dino Villani. Sotto la sua guida, la manifestazione ha raggiunto un’enorme popolarità, contribuendo a lanciare carriere di grandi star come  Sofia Loren e Gina Lollobrigida. Nel 1996 ha ricevuto un premio speciale al Gran Premio Internazionale dello Spettacolo, e nel 2000 ha partecipato ad una puntata di  Ciao Darwin. Dopo una vita piena di successi, Enzo è venuto a mancare il  26 settembre 2011, al Policlinico Gemelli di Roma, all’età di  94 anni. Enzo Mirigliani  è stato sposato per molti anni con  Rosy Ragno, nata nel 1925 e scomparsa nel 2017 all’età di 92 anni. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

