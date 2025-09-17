Chi erano i genitori di Patrizia Mirigliani Enzo patron di Miss Italia e Rosy Ragno | Anche grazie a mamma è arrivato il successo
Nel 1959 Enzo Mirigliani ha preso in mano le redini di Miss Italia, il concorso più famoso del Paese, succedendo a Dino Villani. Sotto la sua guida, la manifestazione ha raggiunto un’enorme popolarità, contribuendo a lanciare carriere di grandi star come Sofia Loren e Gina Lollobrigida. Nel 1996 ha ricevuto un premio speciale al Gran Premio Internazionale dello Spettacolo, e nel 2000 ha partecipato ad una puntata di Ciao Darwin. Dopo una vita piena di successi, Enzo è venuto a mancare il 26 settembre 2011, al Policlinico Gemelli di Roma, all’età di 94 anni. Enzo Mirigliani è stato sposato per molti anni con Rosy Ragno, nata nel 1925 e scomparsa nel 2017 all’età di 92 anni. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
In questa notizia si parla di: erano - genitori
Giuseppe e Jole, chi erano i genitori di Lucio Dalla e il mistero sul “vero” padre biologico uscito allo scoperto dopo
Bimbo di 3 anni cade dal balcone, ricoverato in terapia intensiva. Il caso nel Pistoiese: in casa c’erano i genitori
Chi erano i genitori di Raffaella Carrà, Raffaele Pelloni e Iris Dell’Utri: “Mio padre era un playboy inaffidabile”
Carissimi genitori sono appena rientrato a casa. Oggi molto peggio di ieri. Alle 6 e 30 i ragazzi sono arrivati a Margno puntuali. Erano molti più di ieri in quanto 17 alunni dell'ex terza media iniziano alle 8. Quindi dopo i saluti sorrisi e caramella vedo formarsi u - facebook.com Vai su Facebook
Tredicenne in passerella, Patrizia Mirigliani: «Miss Italia è in difesa delle donne, le bambine pensino a studiare»; «Miss Italia un concorso vecchio? No, un gioco». Patrizia Mirigliani: le ragazze entusiaste. In 18 da tutto il Veneto. OnlyFans vietato; Nicola Pisu a Domenica In, cosa fa oggi il figlio di Patrizia Mirigliani? Età, dove vive, i problemi di tossicodipendenza, la denuncia....
Patrizia Mirigliani affonda: “Miss Italia? Niente trans e ritocchini, restano regole di mio padre”/ È bufera - Patrizia Mirigliani spiega: “Mai chirurgia estetica per una Miss”. Secondo ilsussidiario.net
Patrizia Mirigliani: «Escluse da Miss Italia chi ha profili su OnlyFans altri siti per adulti» - Patrizia Mirigliani, anima e creatrice di Miss Italia, parla non solo di bellezza e del concorso storico, ma anche di una novitá che riguarda l’appuntamento 2025 della manifestazione. Da corriere.it