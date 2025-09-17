Chi era Leonardo Ricucci l'uomo ucciso nel Gargano | nipote di un mafioso aveva preso a morsi un poliziotto
Quello di Leonardo Ricucci non era un nome sconosciuto agli investigatori. Nipote del defunto boss Pasquale Ricucci, apparteneva a una famiglia storicamente legata alle dinamiche criminali del Gargano. In passato aveva aggredito un poliziotto durante un controllo prendendolo a morsi. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: leonardo - ricucci
Ucciso a colpi di arma da fuoco nel Foggiano: la vittima è Leonardo Ricucci
Omicidio nel foggiano, uomo ucciso a colpi di pistola: Leonardo Ricucci aveva 38 anni, l'orrore nella notte
Non rientra a casa, lo trovano morto in auto: Leonardo Ricucci ucciso con una scarica di proiettili
Telesveva. . Omicidio a Monte Sant’Angelo, ammazzato Leonardo Ricucci: il fornaio 38enne era un parente del boss “Fic Secc” #montesantangelo #cronaca #omicidio - facebook.com Vai su Facebook
“La mafia è tornata ad uccidere”. Indagini dopo la morte di Leonardo Ricucci “Fic secc”, nipote del boss defunto - X Vai su X
Omicidio di Leonardo Ricucci vicino Foggia, ucciso il nipote del boss che morse all'orecchio un poliziotto; Chi era Leonardo Ricucci, l'uomo ucciso nel Gargano: nipote di un mafioso, aveva preso a morsi un poliziotto; Non rientra a casa, lo trovano morto in auto: Leonardo Ricucci ucciso con una scarica di proiettili.
Omicidio di Leonardo Ricucci vicino Foggia, ucciso il nipote del boss che morse all'orecchio un poliziotto - Omicidio a Monte Sant'Angelo vicino Foggia, Leonardo Ricucci ucciso a colpi di arma da fuoco: era nipote di un boss ammazzato nel 2019 ... Segnala virgilio.it
Ucciso a fucilate 38enne Leonardo Ricucci, nipote di Pasquale ‘fic secc’. Nel 2013 con Leonardo D’Ercole picchiò a sangue poliziotto - La vittima è Leonardo Ricucci, 38 anni, già noto alle forze dell’ordine, raggiunto da diversi colpi di arma da fuoco, almeno 4/5 colpi di f ... Si legge su statoquotidiano.it