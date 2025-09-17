Chi era Leonardo Ricucci l'uomo ucciso nel Gargano | nipote di un mafioso aveva preso a morsi un poliziotto

Quello di Leonardo Ricucci non era un nome sconosciuto agli investigatori. Nipote del defunto boss Pasquale Ricucci, apparteneva a una famiglia storicamente legata alle dinamiche criminali del Gargano. In passato aveva aggredito un poliziotto durante un controllo prendendolo a morsi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

