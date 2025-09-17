Chi è Michael Telesca, fidanzato di Katia Buchicchio Miss Italia 2025

Michael Telesca è il fidanzato di Katia Buchicchio, eletta Miss Italia 2025. La giovane 18enne è stata incoronata nella finale del concorso andata in scena presso il Pala Savelli di Porto San Giorgio, nella provincia di Fermo, nelle Marche. Chi è Michael Telesca. Visualizza questo post su Instagram Classe 2005, Michael Telesca è legato da diversi anni a Katia Buchicchio. Anche lui lucano, Michael vive ad Anzi, proprio come Katia Buchicchio, e gioca a calcio nella squadra del suo paese. Di lui si sa poco e niente, l’unica certezza è che la relazione con la nuova Miss Italia è molto importante, raccontata sui social da scatti romantici e foto che immortalano momenti di quotidianità. 🔗 Leggi su Dilei.it

